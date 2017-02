Laut vertraulichen Zahlen des Nürnberger Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen, konnte Lidl die Lebensmittelumsätze in Deutschland 2016 um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Wettbewerber Aldi Süd legte lediglich um 0,2 Prozent zu, Aldi Nord konnte das Jahr mit einem Umsatzplus von 2,9 Prozent abschließen. Der Höhenflug der großen Supermarktketten ist indes ungebrochen. Edeka legte laut der GfK-Analyse um 3,4 Prozent zu, Kaufland um 2,1 Prozent. Rewe verbuchte mit einem Plus von 5,1 Prozent den stärksten Umsatzzuwachs. Da sich die Daten ausschließlich auf das Geschäft mit Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs beziehen, kommt es zu Abweichungen zu den Gesamtumsätzen der Konzerne.

Lidl hatte am vergangenen Dienstag überraschend die Trennung vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Seidel bekannt gegeben. Jesper Hojer, der zuvor als Vorstand den internationalen Einkauf leitete, übernimmt seinen Posten.

