Die Ostwestfalen, deren Küchen im Durchschnitt mehr als 15 Jahre genutzt werden, bekennen sich zu „zeitloser Eleganz“. Man bietet Lösungen für unterschiedliche „Stilwelten“: Das kann pure Coolness sein, kompakter, griffloser Minimalismus, mit durchlaufendem Furnierbild, noble Klassizität in Gestalt kassettierter Schrankfronten in „Schwarzmatt“, aber auch „urbanes“ Ambiente mit Essbar und Kräutergarten. Sogar ein Küchenbüfett ist neuerdings im Angebot.

Ob in der schönen neuen Wohnküchenwelt überhaupt noch gekocht wird? Eine offene Frage, verlässliche Zahlen gebe es nicht, sagen die Hersteller. Sie vertrauen darauf, dass bei abnehmender Kochlust am Werktag sich die Küchenfreunde am Wochenende am Herd treffen. Marc O. Eckert, Chef des Küchenherstellers Bulthaup, beobachtet, dass seit den Achtzigerjahren, als der Designer Otl Aicher mit der Kochinsel das Kochen buchstäblich in die Mitte der Bulthaup-Küche rückte, auch die Kommunikation immer wichtiger wird. Das Zentrum der Küche, ihr „Herzstück“, sei der Tisch, ein „Ort der Komödie und Tragödie“, eine Einladung zu „mehr menschlicher Resonanz“. Entscheidend sei die „seelische Essenz“ des Küchenraums, die Art, wie er belebt wird.

„Form follows function“, gewiss, doch sie muss den Menschen dienen. Bulthaup gibt dazu Handreichungen in Form guter Gestaltung, die auf das Wesentliche zielt. Also kein Beeindruckungsdesign, kein digitaler Schnickschnack, sondern höchste Einfachheit, egal, was es kostet. Ein Zusammenspiel analoger Formen, mit Akzent auf der waagerechten Linie: Möbel mit horizontalem Fugenbild, so Eckert, haben eine ausgleichende Wirkung aufs Gemüt.