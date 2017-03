Bis Jahresende sollen deutschlandweit mindestens 200 Restaurants Burger, Pommes Frites und andere Speisen an Kunden liefern. McDonald's hat nach eigenen Angaben knapp 1480 Restaurants in Deutschland.

HamburgDer Essenslieferdienst Foodora hat sich mit einem wichtigen Kunden gegen den Konkurrenten Deliveroo durchgesetzt. Foodora werde künftig bundesweit Fast Food von McDonald's ausliefern, teilte die Imbiss-Kette am Montag mit. Bis Ende 2017 sollen mindestens 200 Filialen mitmachen, darunter neben Köln und München auch in Berlin, Essen, Düsseldorf, Hamburg und in zahlreichen weiteren Städten.

Bislang hatte McDonald's Foodora und Deliveroo gegeneinander antreten lassen: Deliveroo durfte in München ausliefern, Foodora in Köln. Nun hat sich Deliveroo bundesweit als Partner durchgesetzt. Foodora, Teil der Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero, liegt bislang hinter Deliveroo aus London zurück, hat also weniger angeschlossene Restaurants und Fahrradkuriere.

Die Geschäftsmodelle sind sehr ähnlich: Beide schicken Fahrradkuriere los, die per App erst zu Restaurants und dann zu Kunden geschickt werden – für wenig mehr als den Mindestlohn. Beide nehmen hohe Anlaufverluste in Kauf, um ein dichtes Netz an Restaurants und Kunden zu knüpfen. Gastronomen sollen über die Dienste ihre Küchen besser auslasten können, müssen aber rund ein Drittel des Umsatzes beim Lieferdienst lassen. Ob alle Seiten damit nachhaltig Geld verdienen können ist unklar.

Für Foodora könnte McDonald's etliche neue Kunden bringen, denn der Burger-Konzern wird auf seiner Website zu dem neuen Partner weiterleiten. McDonald’s gewinnt so einen neuen Vertriebskanal, auf dem schon viele anderen kleinere Burger-Anbieter zu finden sind.