Die Zahl der Fahrgäste stieg hier vergleichsweise moderat um 4,3 Prozent auf 24 Millionen.

Im vergangenen Jahr nutzten in Deutschland so viele Menschen wie nie Busse und Bahnen. Das lag laut den Statistikern an höheren Zahlen von Schülern, Studenten und Berufstätigen – aber auch an der Zuwanderung.