Bild vergrößern Der Konsumgüterkonzern will sich von seiner britischen Tochter The Body Shop trennen. Bild: Reuters

Nach elf Jahren will L'Oréal seine britische Kosmetik-Tochter The Body Shop wieder loswerden. Nun hat ein Interessent aus Brasilien ein Milliarden-Gebot vorgelegt. Der Abschluss soll noch in diesem Jahr erfolgen.