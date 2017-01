FrankfurtDie Deutsche Flugsicherung (DFS) senkt die Gebühren für die Fluggesellschaften. An- und Abflüge an den 16 größten deutschen Verkehrsflughäfen seien ab Januar insgesamt 18 Prozent niedriger, teilte die DFS am Mittwoch mit. Die Gebühren für die Verkehrskontrolle sänken um 16 Prozent. Die Absenkung sei in dieser Höhe möglich geworden, weil die Bundesregierung Kostenbestandteile etwa für den Wetterdienst direkt trage.