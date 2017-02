BrüsselNein, sagt Willie Walsh, Chef der britisch-spanischen Airline-Gruppe IAG. Er mache sich keine Sorgen wegen der zunehmenden Abschottung Nordamerikas unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. „Der offene Himmel zwischen Großbritannien, Europa und den USA hat viele Vorteile gebracht“, sagt der Luftfahrtmanager, und fügt hinzu: „Die Dynamik war sehr gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand wieder umdrehen will.“

Ist es berechtigte Zuversicht oder nur die vage Hoffnung, dass schon nichts passieren wird? So ganz klar wird die Stimmungslage der europäischen Airline-Manager an diesem Mittwoch im Saal des Concert Noble in unmittelbarer Nähe zur EU-Kommission nicht.