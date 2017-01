Die Lufthansa hatte Ende des Jahres 38 Jets samt Crews von der kriselnden Air Berlin gemietet. Nach früheren Aussagen eines Konzerninsiders hat Deutschlands größte Airline auch Interesse an der Übernahme der verbleibenden gut 70 Flugzeuge, darunter auch Langstrecken-Jets. Jedoch ist dieses Geschäft kaum konkurrenzfähig, da hier noch hochdotierte Tarifverträge der Fluglinie LTU gelten.

FrankfurtLufthansa-Konzernchef Carsten Spohr gibt einem Kauf der restlichen Air Berlin derzeit nur geringe Chancen. Die größten Hürden seien der Schuldenberg der Airline von einer Milliarde Euro, die hohen Betriebskosten und die wahrscheinlichen Einwände der Kartellbehörden, sagte Spohr am Dienstag am Rande einer Lufthansa -Veranstaltung. Es sei zu erwarten, dass insbesondere die EU-Wettbewerbshüter den Fall skeptisch sehen würden.

Air Berlin hatte die Ferienfluglinie vor Jahren übernommen, aber kaum integriert. Die zweitgrößte deutsche Fluglinie schreibt seit Jahren Verluste trotz der großzügigen Unterstützung durch ihren Großaktionär Etihad. Die arabische Airline spielt nach früheren Aussagen von mit der Sache vertrauten Personen wegen der anhaltenden Verluste den Rückzug aus Europa durch. An Air Berlin halten die Araber knapp 30 Prozent der Aktien.

Gleichzeitig verliert die Lufthansa ihre Vormachtstellung am europäischen Himmel an Ryanair. 2016 beförderte die Lufthansa zusammen mit den Töchtern Eurowings, Swiss und Austrian 109,7 Millionen Passagiere, ein Plus von 1,8 Prozent.