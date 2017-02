FrankfurtIm Tarifkonflikt der Lufthansa-Billigtochter Eurowings mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo entspannen sich die Fronten. Eurowings habe sich mit der Arbeitnehmerorganisation auf eine Schlichtung geeinigt, sagte ein Airline-Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Gleichzeitig sollten in einem zweiten Verfahren Fragen gelöst werden, die nicht in einer Schlichtung besprochen werden könnten. Die Details zu beiden Verhandlungssträngen müssten noch von beiden Seiten besprochen werden. Auch Ufo bestätigte die Schlichtung.

Damit steigen die Aussichten für die Lufthansa, den langjährigen Clinch beizulegen. Nächster wichtiger Tariftermin ist Freitag, wenn Schlichter Gunter Pleuger seinen Kompromissvorschlag im Lohnstreit der Piloten mit der Lufthansa vorlegen wird. Die Parteien haben dann üblicherweise drei Tage Zeit, um die Empfehlung anzunehmen oder abzulehnen.