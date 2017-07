FrankfurtDie Lufthansa-Billigfluglinie Eurowings rechnet in der umsatzstarken Sommersaison mit vollen Flugzeugen. Die Buchungen lägen erheblich über dem Vorjahreswert und die Preisentwicklung sei zufriedenstellend, sagte Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner am Donnerstag. Der in Köln angesiedelte Ryanair-Rivale expandiert derzeit rasant. Möglich ist das vor allem durch einen Deal mit Air Berlin über die Anmietung von 33 Flugzeugen samt Crews.

Trotz des Wachstums und eines Rabattprogramms am Frankfurter Flughafen für neue Airlines sei ein Start dort derzeit kein Thema, sagte Wagner. „Wir haben an anderen Airports bessere Bedingungen.“