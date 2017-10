DüsseldorfDie Lufthansa-Tochter Eurowings will mit der Übernahme von Teilen der Air Berlin im kommenden Jahr die Marke von fünf Milliarden Euro beim Umsatz knacken. Die Erlöse sollen im kommenden Jahr von den 2017 erwarteten vier Milliarden auf über fünf Milliarden Euro steigen, die Zahl der Passagiere auf über 40 Millionen Reisende zulegen, wie der Chef der Lufthansa-Billigtochter Eurowings, Thorsten Dirks, am Dienstag in Düsseldorf sagte. Dies setze aber voraus, dass die Transaktion endgültig gelinge. Diese solle bis Jahresende abgeschlossen werden, bekräftigte er.

Die EU-Kartellwächter müssen die Übernahmepläne noch billigen. Er gehe davon aus, dass die EU-Kommission bis zum Jahresende in einer Prüfung in der ersten Phase grünes Licht geben werde, sagte Dirks. Der Manager erwarte aber Auflagen für einzelne Strecken. 2017 solle bei Eurowings die Gewinnzone erreicht werden, bekräftigte Dirks.