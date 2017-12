FrankfurtLeidenschaftliche Bonusmeilen-Sammler müssen bei der Lufthansa künftig häufiger teurere Tickets kaufen. War bisher ein Kriterium für die Zuteilung von Prämienmeilen die geflogene Strecke, wird es am dem 12. März kommenden Jahres nur noch der Ticketpreis sein – natürlich neben dem Vielfliegerstatus des Passagiers. Man honoriere damit den Erwerb hochpreisiger Flugtickets stärker als bisher, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Vielflieger würden weiterhin von einem hohen Reisekomfort profitieren.

Das ist nun bald vorbei, es zählt allein der Ticketpreis nebst Zuschlägen. Nur noch bei Pauschalreisen oder Tickets, die von anderen Airlines etwa der Star Alliance für Lufthansa-Flüge ausgestellt werden, wird weiterhin auch die geflogene Strecke bei der Prämienvergabe berücksichtigt.

Allerdings hatte sich die Neuausrichtung des Vielfliegersystems abgezeichnet. Zum einen hat Lufthansa die Meilengutschrift bei den günstigen Buchungsklassen bereits in den zurückliegenden Jahren sukzessive abgesenkt. Zum anderen folgt die Airline damit einem weltweiten Trend. Rivalen wie Air France-KLM, IAG (British Airways/Iberia) oder auch Delta Air Lines in den USA haben in ihren Treueprogrammen eine vergleichbare Systematik umgesetzt.