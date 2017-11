ParisDie weiter anziehende Nachfrage nach Luxusartikeln hat dem französischen Hermes-Konzern ein überraschend hohes Umsatzplus beschert. Vor allem Parfüm und Seidentücher seien zuletzt zunehmend gefragt gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach China hätten nun auch wieder die Geschäfte in Europa und den USA zugelegt. Der Umsatz des für seine Edel-Handtaschen bekannten Konzerns zog im Sommerquartal auf vergleichbarer Basis um 11,3 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro an und damit stärker als erwartet.