Es ist ein echtes Luxusproblem, dass den Personaldienstleister Gi Group plagt: Im Auftrag eines „führenden, italienischen Modelabels“ sucht das Unternehmen „für den Standort Berlin KaDeWe einen Sales Assistant“, der „mit fließenden Kenntnissen der russischen Sprache“ aufwarten kann, wie es in einer aktuellen Stellenanzeige heißt. Ein Verkäufer, der eigens reiche Russen umgarnt? Selbst im Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe, der zentralen Anlaufstelle für konsumfreudige Osteuropa-Shopper, waren derlei Jobofferten in den vergangenen Jahren die große Ausnahme. Wie überall in der Stadt wurden auch in dem Einkaufspalast deutlich weniger russische Kunden gesichtet.

Zu hart schlugen die Ukraine-Krise und der Ölpreis-Absturz samt anschließendem Rubel-Verfall beim Zielpublikum ins Kontor: Noch 2013 buchten russische Touristen insgesamt mehr als 500.000 Übernachtungen in Berliner Hotels. Bis 2016 sackte die Zahl sukzessive auf 296.000 ab.