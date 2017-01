Doch seit Chefin Angela Ahrendts das Unternehmen im Jahr 2014 in Richtung Apple verließ und der über viele Jahre erfolgreiche Kreativchef Christopher Bailey ihren Job übernahm, kämpft Burberry mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen. Bailey ist mit der Doppelrolle sichtlich überfordert. Er pushte zwar den Absatz über die digitalen Kanäle, doch von Marketing und Management versteht er nicht viel. Was viel schlimmer war: Offenbar litt seine Kreativität unter der Doppelbelastung. Die einst heiß begehrten Kollektionen kamen nun nicht mehr so gut an.

Hinzu kommt, dass das Modelabel, wie viele in der Luxusbranche, darunter leidet, dass das Geschäft in China nicht mehr rundläuft. Seit die Regierung in Peking gegen Korruption vorgeht, werden Luxusgüter seltener verschenkt. Und Burberry ist in besonderem Maße vom Chinageschäft abhängig: 35 Prozent des Umsatzes werden dort generiert.