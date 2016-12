Heinemann, 46, arbeitet seit zehn Jahren bei Manufactum. Das Unternehmen gehört zum Hamburger Otto-Konzern und verkauft seine Waren per Katalog und Onlineshop sowie in neun Filialen

... Man merkt, dass Sie den Manufactum-Katalog studiert haben. Darin finden sich auch kupferne Bettwärmflaschen für 98 Euro und Turnkeulen aus Buchenholz für 120 Euro pro Stück. Wer gibt für solche Dinge so viel Geld aus? Unsere Kunden lassen sich in keine Schubladen sortieren.

Was haben Sie vor?

Läuft alles nach Plan, werden wir 2018 mit einer Dependance in Wien unser erstes Warenhausprojekt im Ausland starten. In Deutschland suchen wir verstärkt Standorte in mittelgroßen Städten wie Karlsruhe, Nürnberg, Hannover, Ulm und Regensburg. Das Hauptproblem ist, geeignete Flächen etwa in besonderen historischen Gebäuden zu finden. Zudem müssen die Immobilien Platz für unser Lebensmittel- und Gastronomiekonzept Brot & Butter bieten.

Warum bauen Sie Brot & Butter nicht zu einer eigenständigen Handelskette mit separaten Läden aus?

Das reizt uns auch. Eigene Brot & Butter-Läden sind sicherlich eine Idee, die bei unseren Kunden und Gästen gut ankäme. Andererseits hat sich aber auch die Kombination aus Warenhaus und Speiseangebot bewährt. Wenn der Geruch von frisch gebackenem Brot durch den Laden zieht, profitieren alle Sortimentsbereiche davon. Es gibt Händler, die versprühen eigens Aromen – wir machen das mit unseren Brot & Butter-Geschäften. Nur im Versandhandel müssen wir auf den Lockstoff verzichten.