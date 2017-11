LondonDer kriselnde britische Handelskonzern Marks & Spencer will angesichts von Rückgängen bei Umsatz und Gewinn den Umbau beschleunigen. Der Vorsteuergewinn vor Einmaleffekten sank im Halbjahr (per Ende September) des Geschäftsjahres auf rund 219 Millionen Pfund (249 Millionen Euro), vor Jahresfrist waren es noch 231,3 Millionen Pfund gewesen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auch die Umsätze gingen auf vergleichbarer Basis zurück. Steigende Inflationsraten drücken nach der Brexit-Entscheidung auf die Stimmung der britischen Verbraucher. Die 133 Jahre alte Kette kann zudem bei den Kunden nicht mehr wie in der Vergangenheit punkten. Vor allem die Bereiche für Bekleidung und Haushaltswaren schwächeln.