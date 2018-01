Schoettlers Chef Bezos war nicht nur von Hartmans Einfallsreichtum beeindruckt, sondern auch bei der Sorgfalt beim Umsetzen der Idee. So penibel wie Amazon den Bau neuer Logistikzentren plant, hat „Mary’s Place“ einen ganzen Prozess zum Einrichten und Bezug der vorübergehenden Unterkünfte entwickelt: Werbung von Unterstützung in der Nachbarschaft, das Einbinden von anderen Wohltätigkeitsorganisationen etwa für Weiterbildung oder Gesundheitsdienste bis hin zum Transport der Bewohner an den Arbeitsplatz und Schulen. Ihr Ziel ist es, „unseren Gästen“ – wie sie die Bewohner nennt – so schnell wie möglich neue Wohnungen zu vermitteln. Im Schnitt bleiben sie 86 Tage.

„Mary’s Place“ braucht etwa eine halbe Million Dollar, um eine Unterkunft einzurichten und anderthalb Millionen um sie für 18 Monate zu betreiben. Inbegriffen ist neben Küche und Kleiderkammer auch ein Computerzimmer für Jugendliche sowie eine Krankenstation. Das Budget dafür kommt aus Spenden sowie kostenlosen Dienstleistungen.