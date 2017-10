El SegundoDer US-Spielzeugriese Mattel hat Anleger mit einem hohen Quartalsverlust und der Aussetzung seiner Dividendenzahlungen schockiert. Die Aktie fiel zum Handelsauftakt am Freitag an der New Yorker Börse um bis zu 17 Prozent auf 12,71 Dollar. Das ist der größte Verlust innerhalb eines Handelstags seit Januar der niedrigste Preis für die Aktie seit der Finanzkrise im April 2009. Bereits vor dem schwachen Start in den Handel hatte das Papier seit Jahresbeginn 44 Prozent nachgegeben.

Am Vorabend hatte der Barbie-Hersteller mitgeteilt, im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht zu sein. Unter dem Strich stand ein Verlust von 603 Millionen Dollar (517 Millionen Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte es noch 236 Millionen Dollar Gewinn gegeben.