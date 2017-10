PassauVolkswagen-Chef Matthias Müller sieht den Autobauer trotz des Dieselskandals auf Erfolgskurs. „VW wird in diesem Jahr das beste Jahr seiner Geschichte haben - und nächstes Jahr wird es noch besser“, sagte Müller am Donnerstagabend in Passau. Die Investitionen in neue Technologien müssten nicht unter den Strafzahlungen für die Tricksereien mit Abgaswerten der Diesel-Motoren leiden. „Die 25-Milliarden-Rechnung in den USA tut uns weh. (...) Aber wir können haushalten.“ Volkswagen will bis 2030 mehr als 20 Milliarden Euro in die Elektromobilität stecken.

Den Vergleich mit dem Elektroauto-Bauer Tesla hält Müller für unfair. Die Amerikaner verkauften „mit Mühe“ 80.000 Autos im Jahr und vernichteten jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag. VW setzte elf Millionen Fahrzeuge ab - mit 13 bis 14 Milliarden Euro Gewinn. „Da bitte ich, die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“