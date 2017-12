Erich Kellerhals war mit gut 21 Prozent an den Elektronikketten Media Markt und Saturn beteiligt. Mit dem Hauptgesellschafter Metro und später mit deren Abspaltung Ceconomy und deren Chef Pieter Haas lag er jahrelang im Streit über die Geschäftspolitik. Zuletzt hatten Vertreter seiner Investmentgesellschaft Convergenta den Jahresabschluss in einer Gesellschafterversammlung von Media-Saturn nicht abgezeichnet .

Der Media-Markt-Mitbegründer Erich Kellerhals ist tot. Der Handelsunternehmer starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie, wie ein Sprecher der Kellerhals-Investmentgesellschaft Convergenta am Donnerstag sagte. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über das Ableben des Milliardärs berichtet.

Zusammen mit den Partnern Walter Gunz und Leopold Stiefel eröffnete das Paar Kellerhals 1979 in einem Münchener Industriepark einen Discounter für Elektronikartikel, was als die Geburtsstunde von Media Markt gilt. 1988 gaben die Partner die Mehrheit an der Elektronikkette an die Kaufhof AG ab, die wiederum die Kette Saturn einbrachte und aus der später die Metro hervorging. Ceconomy war im Sommer aus dem Handelsriesen Metro hervorgegangen, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Zentrale Beteiligung der Ceconomy ist Media-Saturn. Minderheitseigner war dort der streitbare Firmengründer Kellerhals.

Kellerhals sah sein Lebenswerk bedroht

Der Streit zwischen Kellerhals und der Metro-Führung entzündete sich unter dem früheren Vorstandschef Eckhard Cordes und wurde auch unter dessen Nachfolger Olaf Koch weitergeführt. Mit Ceconomy-Chef Haas lag Kellerhals ebenfalls im Clinch. Im Kern ging es darum, wer bei Media-Saturn das Sagen hat.