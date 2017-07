Der Media-Saturn-Eigner Ceconomy bekommt im französischen Markt einen Fuß in die Tür. Das Unternehmen übernimmt einen Anteil von 24 Prozent beim Elektronikhändler Fnac Darty.

Der Media-Saturn-Eigner Ceconomy steigt bei dem Elektronikhändler Fnac Darty ein und sichert sich damit einen Zugang zum französischen Markt. Dieser ist der drittgrößte in Europa und bei Media Markt und Saturn ein weißer Fleck auf der Karte. Eine frühere Expansion in das Nachbarland war 2010 nach Verlusten gescheitert. Doch nun wird auch unter dem Druck des Online-Handels eine Konsolidierung der stark fragmentierten Elektronik-Händler in Europa erwartet. Ceconomy hatte bereits angekündigt, dabei eine aktive Rolle spielen zu wollen.

Für 452 Millionen Euro übernehme Ceconomy von der Familien-Holding Artemis einen Anteil von 24 Prozent an Fnac Darty, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Für Ceconomy ist dieser Schritt nach der Abspaltung von der Metro Group ein mehr als vielversprechender Start in eine neue Ära als eigenständiges Unternehmen", erklärte Ceconomy-Chef Pieter Haas.

Die Holding Ceconomy war Teil des Handelsriesen Metro, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Seit dem 13. Juli ist Ceconomy an der Börse notiert, die Holding will in der Unabhängigkeit schlagkräftiger agieren als unter dem Dach des weit verzweigten Handelsriesen Metro. Zentrale Beteiligung der Ceconomy ist Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn. Minderheitseigner ist dort der streitbare Firmengründer Erich Kellerhals, der sich mit Haas einen Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn liefert. Bei dem ersten großen Ceconomy-Zukauf hat er nun aber kein Mitspracherecht - er läuft über die Holding und nicht über Media-Saturn.

Fnac Darty verfügt in Frankreich nach eigenen Angaben über 455 Märkte, zudem ist die Kette auch in Spanien, Portugal, der Schweiz und den Benelux-Ländern vertreten. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Kette, die mehr als 26.000 Mitarbeiter beschäftigt, einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro. Media-Saturn ist deutlich größer, die Kette setzte zuletzt 22 Milliarden Euro um. Der Einstieg von Ceconomy werde "einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Konzerns leisten", erklärte Fnac-Darty-Chef Jacques Veyrat.