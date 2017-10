DüsseldorfCeconomy hat mit den Töchtern Media Markt und Saturn im Geschäftsjahr 2016/17 dank florierender Online-Geschäfte den Umsatz in die Höhe geschraubt. Das aus dem alten Metro-Konzern hervorgegangene Unternehmen sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Der Umsatz sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 um 1,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro gestiegen, bereinigt um Neueröffnungen und Schließungen von Märkten habe das Plus bei 1,9 Prozent gelegen, teilte Ceconomy am Mittwoch mit. Der Online-Umsatz sei um 23 Prozent in die Höhe geklettert, er mache nun rund 10,9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im vierten Quartal konnte Ceconomy die Erlöse um 4,6 Prozent steigern.