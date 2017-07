Der Handelsriese Metro hat die letzte Hürde auf dem Weg zu seiner Aufspaltung genommen. Das Amtsgericht Düsseldorf trug die Aufteilung ins Handelsregister ein, wie die Metro am Mittwoch mitteilte. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte dies. Damit ist der Weg an die Börse für den neuen Lebensmittelhändler frei, der sich aus den Großmärkten und die Supermarktkette Real zusammensetzt. Als zweiter Teil entsteht die Holding Ceconomy, deren größte Beteiligung Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn ist. Beide Teile sollen bereits am Donnerstag an der Börse notiert sein.