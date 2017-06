DüsseldorfMedia-Saturn-Minderheitseigner Erich Kellerhals lenkt im Streit mit der Metro um die Aufspaltung des Handelsriesen nicht ein. „Wir sind unverändert der Auffassung, dass die Aufspaltungspläne in der jetzigen Form rechtswidrig sind und uns durch deren Umsetzung erheblicher Schaden droht“, sagte ein Sprecher der Familie Kellerhals am Montag. „Sollte das Registergericht die Aufspaltung eintragen, werden wir alle uns entstehenden Schadensersatzansprüche gegen sämtliche Beteiligte, insbesondere gegen den zuständigen Richter, geltend machen“, fügte er hinzu.

Dem Registerrichter am Landgericht Düsseldorf kommt eine zentrale Rolle zu. Trägt er die Aufspaltung wirksam ins Unternehmensregister ein, kann Metro-Chef Olaf Koch den Handelskonzern in einen Lebensmittel- und einen Elektrohändler aufspalten. Beide Teile sollen dann Mitte Juli an der Börse notiert sein.