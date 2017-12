Das Düsseldorfer Unternehmen hatte sich im vergangenen Sommer in die Metro AG, in der das bisherige Cash&Carry-Geschäft sowie die Supermarktketten Real gebündelt ist, sowie die Ceconomy AG mit den beiden Elektronik-Handelsketten Saturn und Media Markt umfasst.

Olaf Koch hatte die Aufspaltung mit einer klareren Fokussierung der beiden großen Geschäftsfelder begründet. Er hofft darauf, den sogenannten Konglomeratsabschlag loszuwerden. Bisher haben die Aktionäre der neuen Metro wenig von der Aufspaltung des alten Konzerns gespürt. Die Aktie notierte Dienstagabend mit 17,51 Euro immer noch leicht unter dem Ausgabekurs von 18,05 Euro. Immerhin sollen sie für das neue Geschäftsjahr eine Dividende von 70 Cent pro Aktie erhalten.

Koch will das Metro-Geschäft vor allem mit der Digitalisierung vorantreiben. „Bis 2020 wollen wir in Europa eine halbe Million Gastronomen erreichen und mit digitalen Lösungen versorgen“, sagte der Vorstandschef in einer Pressemitteilung. Deshalb hat er den „Digital Club“ gegründet. Denn die Mehrzahl der Gastronomen nutze praktisch keine digitalen Lösungen. Mit dem Club will Koch den Zugang für Gastronomen zur digitalen Welt erleichtern. Er bietet kostenlose digitale Werkzeuge sowie Beratung und Erfahrungsaustausch unter den Gastronomen an. Die Metro startet ihre Plattform zunächst in 13 Ländern.

Mit Spannung wird erwartet, ob sich Koch bei der Bilanzpressekonferenz am Vormittag in Düsseldorf zum Streit über mögliche Insidergeschäfte äußert. Das Handelsblatt hatte vor kurzem über neue Erkenntnisse berichtet. Demnach wurde die Planung für eine Teilung des Handelskonzerns in den ersten Monaten ausschließlich auf oberster Chefebene vorangetrieben.

Bis Ende Januar 2016 sollen demnach aus dem Vorstand nur Konzernchef Olaf Koch und sein Vorstandskollege Pieter Haas und zwei Bereichsleiter an den abstrakten Überlegungen bezüglich einer Spaltung beteiligt gewesen sein. Haas leitet inzwischen die Ceconomy AG, in der im Wesentlichen das Geschäft der Elektronikketten Saturn und Media Markt gebündelt sind.