DüsseldorfDie Pläne des Handelsriesen Metro zu seiner Aufspaltung stoßen einem Agenturbericht zufolge auf Widerstand. Gegen die Pläne seien vor Gericht Anfechtungsklagen eingereicht worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die Klagen, die nun der Metro noch offiziell zugestellt werden müssen, könnten zur Belastung für die Teilung des Konzerns werden. Ein Metro-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Metro-Chef Olaf Koch hatte dem Düsseldorfer Konzern eine Teilung in einen Elektrohändler rund um Media-Saturn und einen Lebensmittelhändler verordnet. Das Geschäft um die Cash&Carry-Großmärkte und die Supermarktkette Real soll dabei abgespalten werden. Koch will so beide Teile schlagkräftiger machen.