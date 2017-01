Tatsächlich investierte Mifa in großem Stil. So wurde vor den Toren von Sangerhausen für rund 17 Millionen Euro ein neues Werk errichtet. Die Produktion startete erst vor wenigen Tagen. Doch schon zu diesem Zeitpunkt kursierten Hinweise, der Fahrradbauer stecke erneut in finanziellen Schwierigkeiten. „In den letzten Monaten“ hätten die Umsätze zunehmend hinter den Planungen zurück gelegen, sagte Voigt-Salus dazu. „Angesichts der enormen Investitionen, die bereits getätigt wurden, und den hohen Umzugskosten hier ins neue Werk, reichte deshalb die vorhandene Liquidität für einen geordneten Geschäftsbetrieb nicht mehr aus.“

Auch bei Mifa ist die Ausgangsposition für eine Rettung nicht schlecht. Das neue Werk ist gebaut, Aufträge über rund 42 Millionen Euro sollen in den Büchern stehen. Noch wichtiger: Auch die Familie von Nathusius ist bereit, nochmals Geld in die Hand zu nehmen, um zu retten, was zu retten ist und ihr bereits investiertes Kapital – die Rede ist von einem zweistelligen Millionenbetrag- nicht komplett abschreiben zu müssen. Sie „hat bereits zugesagt, die Sanierung von Mifa im Eigenverwaltungsverfahren durch frisches Kapital in Millionenhöhe zu unterstützen“, so Voigt-Salus. Dies sei „eine gute Nachricht“. Denn „wenn die Gesellschafter bereit sind, einen Sanierungsbeitrag zu leisten, sind in aller Regel auch die Gläubiger um so mehr zur Kooperation bereit.“ Gut möglich, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung dem Clan damit die Chance eröffnet, die Geschicke des Fahrradherstellers weiter zu bestimmen – nur ohne den Patriarchen Heinrich von Nathusius an der Spitze.