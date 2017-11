SingapurDie Fluggesellschaft Qatar Airways will mit dem Einstieg bei Cathay Pacific Airways ihr Netz an Minderheitsbeteiligungen weltweit ausbauen. Firmenchef Akbar Al Baker sagte am Dienstag, er hätte gerne mehr als die 9,6 Prozent an der Gesellschaft mit Sitz in Hongkong gekauft. Nun sei er aber mit seiner Position als drittgrößter Cathay-Aktionär zufrieden.

Das Unternehmen erhoffe sich von dem 661-Millionen-Dollar-Zukauf vom Montag bessere Konditionen beim Kauf von Flugzeugen und Treibstoff. Qatar Airways ist unter anderem Großaktionär bei der British-Airways-Mutter IAG, bei der südamerikanischen LATAM und bei der italienischen Meridiana.