DüsseldorfDie winzige Boutique in der Vorstadt, der vertraute Schuhladen im eigenen Viertel oder der Metzger nebenan: Die kleinen Einzelhändler in Deutschland geraten immer mehr unter Druck. „Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren möglicherweise gut 50.000 Läden verlieren. Das wären gut zehn Prozent des Netzes“, warnte am Donnerstag der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth.

Dabei geht es dem Einzelhandel in Deutschland eigentlich gut. Dank der guten Konsumstimmung rechnet die Branche in diesem Jahr mit Umsatzzuwächsen von zwei Prozent. Insgesamt dürften die Bundesbürger rund 493 Milliarden Euro beim Shoppen ausgeben.