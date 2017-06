Die Schweden hatten sich erst Anfang 2017 neue Wachstumsziele gesetzt und wollen ihren Umsatz - Währungsschwankungen herausgerechnet - jährlich um 10 bis 15 Prozent steigern. Ein verstärkter Fokus auf das Onlinegeschäft soll hierzu wesentlich beitragen. In einigen Märkten macht der Anteil der Onlineverkäufe nach Unternehmensangaben mittlerweile bis zu 30 Prozent am gesamten Umsatz aus.

Nach einem mühsamen Jahresstart kommt die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M) langsam in Fahrt. Dank eines starken Wachstums im Onlinegeschäft legten die Umsätze von Anfang März bis Ende Mai um 10 Prozent auf umgerechnet rund 5,3 Milliarden Euro zu. H&M -Chef Karl-Johan Persson sprach gleichwohl von Herausforderungen in wichtigen Märkten wie den USA, China, den Niederlanden oder der Schweiz.

Zusätzliche Filialen und ein Sparkurs zahlen sich für den schwedischen Modekonzern aus. Der Gewinn stieg im zweiten Quartal um zehn Prozent auf knapp 790 Millionen Euro, teilte die Nummer zwei in Europa nach der Zara -Mutter Inditex heute mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten mit einem weitaus geringeren Plus gerechnet.

H&M leidet unter schwacher Wintersaison

Zu schaffen machten H&M jedoch Abschreibungen, weil viele Fummel aus der Wintersaison in den Lagern und Regalen liegen blieben. „Das Geschäft in Großbritannien, Skandinavien und Osteuropa sowie in einigen Wachstumsmärkten war gut“, sagte H&M-Chef Karl-Johan Persson. Er rechnet auch für das laufende Sommerquartal mit Abschreibungen auf Lagerbestände.