Beim Berliner E-Commerce-Unternehmen Modomoto ist erstmals im größeren Stil ein externer Investor an Bord gegangen. Die Fondsgesellschaft Auden AG steckt sechs Millionen Euro in die Dachgesellschaft Curated Shopping Group (CSG). Dafür erhält Auden zehn Prozent der Anteile. Die Mehrheit der Anteile liegt weiter in der Hand der vier Gründer.

Unter dem Dach der CSG sind die beiden Marken Modomoto sowie The Cloakroom angesiedelt; mit 250 Mitarbeitern verkaufen diese bislang in sieben Märkten Europas Männer-Mode über das Internet. Aktiv ist die Gruppe bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie mit The Cloakroom in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Schweden.