DüsseldorfDas Modeunternehmen C&A soll offenbar an Chinesen verkauft werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ unter Berufung auf Insider-Informationen. Demnach stehe der Verkauf kurz vor dem Abschluss. Gegenüber über dem Magazin wollte C&A selbst die Verkaufsabsicht weder bestätigen noch dementieren.

Die Textilkette gehört der Cofra-Holding AG mit Sitz in der Schweiz. In einem Statement teilte das Unternehmen dem „Spiegel“ mit, dass der „ andauernde Umbau von C&A auch das Ausloten verschiedener Wege, um in Wachstumsmärkten wie China und im Digitalen Fahrt aufzunehmen“ sowie „potentiell auch Partnerschaften und andere Arten von zusätzlichen, externen Beteiligungen“ beinhalte. Weiter heißt es: „Daher hat jede C&A-Region Möglichkeiten der Expansion mit einer Reihe von Parteien sondiert und wird das auch weiterhin, im Rahmen der Transformationsstrategie, tun.“