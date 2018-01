Umbaukosten und Währungseffekte haben Hugo Boss im vergangenen Jahr zugesetzt. Trotz zuletzt kräftiger Zuwächse in den USA, China und Großbritannien verharrten Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) 2017 auf Vorjahresniveau, wie der Modekonzern am Dienstag mitteilte. "Wir haben unsere Ziele erreicht. Vor allem das Schlussquartal fiel erfreulich aus", erklärte Konzernchef Mark Langer. Die positive Entwicklung im eigenen Einzelhandel zeige, dass Boss mit den Veränderungen bei den Kollektionen und in den Filialen auf dem richtigen Weg sei.

Für das laufende Jahr wagte Langer noch keine Prognose und verwies auf die Veröffentlichung der Bilanz Anfang März. Dann soll auch über die Dividende entschieden werden, die für 2016 auf 2,60 Euro gekappt worden war. Langer erhofft sich aber Rückenwind für 2018 unter anderem vom Onlinegeschäft. Das sei "jetzt auf Kurs und wird einen nachhaltigen Beitrag zum Konzernwachstum leisten."