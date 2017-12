BergkamenDer Möbeldiscounter Poco ist von den aktuellen Turbulenzen rund um die Poco-Beteiligungsgesellschaft Steinhoff nicht betroffen. Steinhoff sei mit einem Anteil von aktuell 50 Prozent an dem Unternehmen lediglich einer von zwei Gesellschaftern, berichtete ein Poco-Sprecher in Bergkamen am Freitag. Zweiter Anteilseigner sei über eine Beteiligungsgesellschaft die österreichische Unternehmerfamilie Seifert, die auch die Möbelkette XXXLutz betreibt. Wegen eines Feiertags war das österreichische Unternehmen zunächst nicht zu erreichen.