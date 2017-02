Oliver Bialowons ist tief gefallen, tiefer als die meisten Manager. Der Chef des Möbelherstellers Hülsta hat sogar sein Leben riskiert, an jenem 17. September 2016, an dem der Mittelständler zum Familientag geladen hat. Da zwängt Bialowons seinen großen, schlaksigen Körper in einen schwarzen Einteiler, lässt sich aus einem kleinen Flugzeug in 4000 Meter Höhe fallen, kreist an einem rot-weißen Fallschirm gen Erde und landet vor dem Firmensitz. Ein Video der Aktion läuft im Hülsta-Sitz im Münsterland in Dauerschleife, so als wolle Bialowons seine Leute beständig an die Botschaft des Sprungs erinnern: „Wir müssen in Bewegung bleiben, uns ständig erneuern.“ Sonst droht dem angeschlagenen Unternehmen der Absturz – und kein Fallschirm verhindert den Aufprall.