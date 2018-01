Der südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff steht finanziell weiterhin auf wackligen Beinen. Auch nach einem Krisentreffen mit den kreditgebenden Banken kurz vor Weihnachten brauche der Konzern "weiterhin in einigen Geschäftsbereichen kurzfristig beträchtliche Summen an flüssigen Mitteln", erklärte der weltweit zweitgrößte Möbelhändler nach Ikea am Donnerstag im südafrikanischen Stellenbosch. Der bisherige Finanzvorstand Ben la Grange soll sich nun darauf konzentrieren, das Geld zusammenzuhalten und neues aufzutreiben. Er sei deshalb von seinem Posten als Finanzchef zurückgetreten. Das Amt übernimmt der Finanzchef der britischen Tochter, Philip Dieperink, der seit 2001 für Steinhoff arbeitet.

Im Vordergrund stehe für Vorstand und Aufsichtsrat aber die Stabilisierung des Geschäfts, damit die einzelnen Konzernteile nicht an Wert verlören, hieß es in der Mitteilung. Dringlich sei auch die Aufklärung der Bilanzunregelmäßigkeiten durch unabhängige Prüfer. Was genau an den Bilanzen falsch sein soll, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt schon seit längerem wegen des Verdachts der Bilanzfälschung gegen das Konglomerat, dessen Wurzeln in Westerstede bei Bremen liegen. Steinhoff hatte in den vergangenen Jahren einen steilen Expansionskurs mit milliardenschweren Zukäufen in Frankreich, Großbritannien, den USA und Australien gefahren.