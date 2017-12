HamburgZwei fremde Fahrgäste können sich in Hamburg mit der Taxi-App MyTaxi künftig einen Wagen teilen. Damit seien für die Kunden Einsparungen von 30 bis 50 Prozent je Taxifahrt möglich, sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich, am Montag in Hamburg. Die App erkenne, wenn zwei Fahrgäste einen ähnlichen Weg zurückzulegen hätten und führe die Touren dann zusammen. Einen Tag zuvor hatte bereits der Hamburger Konkurrent Hansa-Taxi eine ähnliche Erweiterung seiner App veröffentlicht. MyTaxi will die App in einer dreimonatigen Testphase anpassen und verbessern und dann auch in anderen Städten anbieten.

Ein erster Test des Angebots in Warschau sei erfolgreich verlaufen und habe in Spitzenzeiten am Wochenende bis zu 30 Prozent geteilte Fahrten ergeben. „Was die Stadt und die Gesellschaft brauchen, ist eine Alternative zum Individualverkehr“, sagte Mönch. „Ein Auto, das zu 95 Prozent nicht fährt und Mobilitätskosten von 600 Euro im Monat verursacht, ist ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.“ Das Taxi sei bereits ein geteiltes Produkt und werde mit dem Update der MyTaxi-App noch mehr geteilt. An der Entwicklung der Algorithmen und der Software habe MyTaxi eineinhalb Jahre gearbeitet.