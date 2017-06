Zürich/LondonDer Nahrungsmittelkonzern Nestle liebäugelt mit kleineren Übernahmen und Partnerschaften in seiner Babynahrungssparte Gerber. Damit solle das Wachstum im amerikanischen Heimmarkt und in China angekurbelt werden, sagte Gerber-Chef Bill Partyka am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sind Teil eines großen Unternehmens, die Mittel sind vorhanden, wenn wir die richtige Gelegenheit finden“, so Partyka. Er halte Ausschau nach Marken und Kompetenzen, über die Gerber noch nicht verfüge. Die Gesellschaft habe zudem bereits in Jungunternehmen investiert und wolle solche strategischen Kooperationen weiter ausbauen. „Wir wollen uns darüber unterhalten, wie die Zukunft von Baby-Nahrung aussehen könnte.“