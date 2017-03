ZürichNestlé und Coca-Cola beenden ihr Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion und den Vertrieb der Eistee-Marke Nestea. Die beiden Firmen hätten ihre seit 2001 bestehende Zusammenarbeit per Anfang 2018 aufgekündigt, teilte Nestlé am Freitag mit. Die Konzerne halten je 50 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen mit dem Name Beverage Partners Worldwide.