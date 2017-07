LondonDer streitbare Nestle-Aktionär Daniel Loeb will bei dem weltgrößten Nahrungsmittelhersteller einem Insider zufolge nicht locker lassen. Der Investor sei in regelmäßigem Dialog und Austausch mit den Unternehmen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Am 2. Juni habe es ein Treffen zwischen Loeb und dem seit Jahresbeginn amtierenden Nestle-Chef Mark Schneider gegeben. Weitere Zusammenkünfte seien vor dem für Ende September geplanten Investorenseminar des Schweizer Konzerns nicht geplant, sagte der Insider am Montag.

Loeb hatte Ende Juni einen 3,5 Milliarden Dollar schweren Anteilserwerb an Nestle über den Fonds Third Point öffentlich gemacht und von dem Nahrungsmittelriesen zugleich höhere Gewinne gefordert. Nur wenige Tage später hatte der Konzern ein 20 Milliarden Franken schweres Aktienrückkaufprogramm und eine künftig höhere Verschuldung angekündigt und damit einige der Forderungen des Investors erfüllt.