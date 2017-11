ZürichDer neue Nestlé-Chef Mark Schneider will das Säuglingsnahrungsgeschäft mit einer neuen Managementstruktur ankurbeln. Das Segment mit Marken wie Gerber oder Beba werde ab 2018 nicht mehr global, sondern regional geführt, wie der Weltmarktführer am Mittwoch mitteilte. Der bisherige Leiter Heiko Schipper wechselt zu Bayer und soll dort das mit Umsatz- und Gewinnrückgängen kämpfende Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten auf Kurs bringen. Geleitet wird die Nestlé-Sparte künftig von drei Regionalchefs. Der Konzern erhofft sich dadurch höhere Wachstumsraten. Das Unternehmen könne so schneller auf lokale Vorlieben der Konsumenten und neue Regulierungsvorhaben in verschiedenen Märkten reagieren, erklärte die Schweizer Firma.

Nestlé steuert den Großteil seines Geschäfts regional. Einige Kategorien – darunter Nespresso, Wasser und der Gesundheitsbereich – haben jedoch ein globales Management.