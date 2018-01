New YorkWer hat die besten Universitäten? Wer hat die meisten Fahrradwege? Wer hat den besten Flughafen? 20 Städte von Pittsburgh bis Miami, die im Wettbewerb um den zweiten Hauptsitz von Amazon übriggeblieben sind, buhlen um die Gunst des weltgrößten Online-Händlers. Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wo Jeff Bezos fünf Milliarden investieren und 50.000 Menschen einstellen will, wird auch das Gehalt sein.

In einer neuen Studie hat die Personalberatung Korn Ferry die 20 Städte nach ihren Gehältern analysiert und die möglichen Auswirkungen auf die Entscheidung von Amazon. „Wenn es New York ist, reden wir über 235.000 Dollar für einen Senior Executive. Im Vergleich wäre Nashville ein Schnäppchen”, teilt die Beratung mit. Dort läge das Gehalt für diese Position bei 180.300 Dollar, in Toronto wären es sogar nur 166.000 Dollar. Während das Einstiegsgehalt in Nashville im Bundesstaat Tennessee bei weniger als 53.000 Dollar liegt, müsste Amazon in New York für die Berufseinsteiger knapp 69.000 Dollar hinlegen.