Amazon übernimmt nach Informationen aus Branchenkreisen den Zahlungsdienstleister CASHU mit Sitz in Dubai. Das berichten das Magazin „WirtschaftsWoche“ und die Plattform Wortfilter. Amazon wollte die Information nicht kommentieren. Cashu gab keine Stellungnahme ab. Cashu ist ein Fintech, das im Mittleren Osten und in Nordafrika Zahlungsmöglichkeiten für Käufe im Internet anbietet. Cashu will eine Alternative zur Zahlung per Kreditkarte bieten. Nach Angaben des Unternehmens wird die Zahlung per Cashu bei 7000 Internethändlern weltweit akzeptiert.