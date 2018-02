New YorkEin Pop-Up-Store auf dem Broadway, wenige Meter von der Canal Street – im Herzen von New Yorks Chinatown: „DEISEL“ – statt DIESEL - steht in großen weißen Lettern auf rotem Grund. Schwarze und weiße T-Shirts mit dem gleichen Logo hängen an Bügeln von der Markise, weiter hinten am Laden in billigen Pappkartons weiße Jeansjacken und verblichene rosa Shorts – alle mit dem falsch geschriebenen Logo versehen.

Pünktlich zur New Yorker Fashion Week hat die rebellische Edel-Jeans-Marke Diesel ihren jüngsten Marketing-Coup gelandet. In Zeiten von „Fake News“ nimmt sich Diesel dem Thema Fake Jeans mit einem ordentlichen Schuss Ironie an.