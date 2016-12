Bild vergrößern Mehr als 10 Milliarden Menschen fuhren 2016 mit Bus und Bahn – ein Plus von knapp zwei Prozent. dpa Bild:

Busse und Bahnen wurden von Kunden 2016 so häufig genutzt wie noch nie. Da immer mehr Menschen in die großen Ballungsräume ziehen, steigt auch die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln immer weiter an.