DüsseldorfDer Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will auf einer Sondersitzung am 20. Juli Entscheidungen zur Besetzung der offenen Vorstandsposten treffen. Dies wurde im Umfeld des Gremiums am Mittwoch nach der regulären Aufsichtsratssitzung bekannt.

Besetzt werden sollen die neu geschaffenen Ressorts Güterverkehr und IT/Technik. Nach Handelsblatt-Informationen sind für beide Ressorts drei bis vier Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Das Technikressort wurde auf Druck von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geschaffen, der die Digitalisierung des Bahnkonzerns vorantreiben will.