BerlinRocket-Internet-Chef Oliver Samwer hat für 33,8 Millionen Euro Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Börsenpflichtmitteilung zu der Startup-Schmiede hervor. Von dem Berliner Internetkonzern war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die im Kleinwerteindex SDax notierte Rocket-Aktie lag am Nachmittag gut zwei Prozent im Plus.