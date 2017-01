Auctionata Paddle8, ein Online-Auktionshaus für Kunst und Luxusartikel, ist in Summe mit über 130 Millionen Dollar Risikokapital ausgestattet. Die Insolvenz betrifft damit auch namhafte Geldgeber, darunter Earlybird, German Startups Group und HV Holtzbrinck Ventures.

Das Berliner Start-Up Auctionata Paddle8 könnte in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Nach Informationen der WirtschaftsWoche sollen Mitarbeiter ihre Dezember-Gehälter bislang nicht ausgezahlt bekommen haben.

Auch die Tochter Auctionata Inc. in den USA soll geschlossen werden. Man wolle sich künftig auf den Standort Berlin konzentrieren und von dort aus in die ganze Welt verkaufen. Hesse, früher Vorstand bei Bertelsmann, hatte die Führung bei Auctionata erst im September 2016 vom damaligen Chef und einem der Auctionata-Gründer Alexander Zacke übernommen.