Indes bestätigte das Unternehmen Informationen der WirtschaftsWoche, wonach Ende Februar der Gründer Georg Untersalmberger Auctionata Paddle8 verlassen werde. Er wolle sich "neuen Projekten widmen". In der internen Einladung zu seiner Abschiedsfeier an Kollegen und Freunde sprach Untersalmberger von einer „aktuell schwierigen, aber auch vielversprechenden Situation“, ohne genauere Details zu nennen.

2016 hatte bei Auctionata sogar noch ein Börsengang im Raum gestanden. Seit September 2016 wird Auctionata Paddle8 vom früheren Bertelsmann-Vorstand Thomas Hesse geführt. Nach Unternehmensangaben gab es bei dem Führungswechsel keinen Zusammenhang zu einem früheren Bericht der WirtschaftsWoche. Das Magazin hatte im März 2016 Verfehlungen des damaligen Chefs und Auctionata-Gründers Alexander Zacke enthüllt. Zacke hatte zum Beispiel in Auktionen von Auctionata mitgeboten, was verboten ist.

Hinweise auf mögliche geschäftliche Schwierigkeiten gab es bereits im vergangenen Jahr. So hatte die WirtschaftsWoche im September 2016 berichtet, dass Auctionata Paddle8 in Auktionen kaum noch direkte Verkäufe erzielt. Der Außenumsatz je Auktion war in den ausgewerteten Live-Auctions von Auctionata in den ersten acht Monaten 2016 um über 60 Prozent zum Vorjahr gesunken, auf geschätzt unter 90.000 Euro je Auktion. Dies hatten exklusive Auswertungen der Auktionsergebnisse ergeben. Auctionata Paddle8 hatte damals bestritten, dass sich aus diesen Zahlen fundierte Rückschlüsse auf die Geschäftslage ziehen ließen, weil neben den Live-Auctions noch einige andere Verkaufskanäle genutzt würden.